Cristiano Ronaldo partilhou esta segunda-feira com os seus seguidores do Instagram imagens únicas do seu novo hotel, o Pestana CR7 Madrid.

Pepe resolveu comentar a publicação e deixar uma pequena provocação ao craque relacionada com a mais recente polémica sobre a marquise que CR7 mandou construir no seu apartamento de Lisboa.

"E a marquise, Cristiano? Onde está? Parabéns, Bicho. Sempre a somar", brincou o jogador do Futebol Clube do Porto.

