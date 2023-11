Cristiano Ronaldo anunciou este sábado (dia 25 de novembro) a inauguração do seu novo museu, em Riade, na Arábia Saudita.

Atualmente a viver no país, uma vez que joga pelo Al Nassr há quase um ano, CR7 contou com o apoio do irmão mais velho, Hugo Aveiro, neste novo projeto.

No Instagram, a mãe, Dolores Aveiro, fez questão de reagir publicamente à novidade, tendo partilhado nas stories da sua página o vídeo que Cristiano Ronaldo mostrou aos fãs. "Meus meninos", escreveu, juntando um emoji em forma de coração e mostrando-se orgulhosa dos filhos.



© Instagram