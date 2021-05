Cristiano Ronaldo é quem lidera a 'lista' de figuras públicas portuguesas com maior notoriedade espontânea. No Top 5 estão outros nomes muito conhecidos do público, como João Baião e Cristina Ferreira.

De acordo com o comunicado enviado às redações, o craque português "é a figura pública portuguesa mais reconhecida e com maior notoriedade espontânea em Portugal", informação confirmada pela edição de 2021 do estudo Figuras Públicas e Digital Influencers, produzido pela Marktest.

O futebolista lidera o ranking de com "53,4% de referências entre os inquiridos no estudo, quase mais 20 pontos percentuais que a segunda classificada, a apresentadora Cristina Ferreira com 33,8%".

De seguida estão os apresentadores Manuel Luís Goucha, com 18,4% de referências, João Baião com 13%, o humorista Herman José e o ator Ruy de Carvalho, ambos com 10,1%.

A grande novidade deste Top 5 é João Baião. "É a primeira vez que o apresentador da SIC ocupa uma posição tão alta neste ranking", adianta ainda a mesma nota.

"A lista das dez figuras públicas com maior notoriedade espontânea fica completa com os nomes de Jorge Jesus, Tony Carreira, Catarina Furtado e Ricardo Araújo Pereira", acrescentam.

Mas não fica por aqui. Cristiano Ronaldo "foi também a figura pública com maior notoriedade espontânea top of mind (ou seja, o primeiro nome referido nas respostas), com 35.8% de referências". Logo de seguida ficou Cristina Ferreira com 10.1%, e Manuel Luís Goucha em terceiro com 3.0%.

"Na lista dos dez nomes mais referidos em primeiro lugar pelos inquiridos no estudo da Marktest encontramos ainda João Baião, Nelson Évora, Herman José, Tony Carreira, Rita Pereira, Jorge Jesus e Cláudia Vieira", continuam.

CR7 "atingiu assim naturalmente um 'hat-trick' no estudo, somando também a liderança no indicador de notoriedade total, que resulta da combinação das referências espontâneas com as referências sugeridas (com base numa lista de 62 personalidades indicadas na aplicação do estudo)".

"Neste critério, o nome de Cristiano Ronaldo foi reconhecido por 98.2% dos entrevistados, superando assim o humorista Ricardo Araújo Pereira (96.8%) e o ator e apresentador Fernando Mendes (96,7%) no pódio", destaca-se também.

"O Top 10 de nomes mais reconhecidos pelos portugueses na edição de 2021 deste estudo ficou completo com Mariza, José Mourinho, Herman José, Manuel Luís Goucha, Júlia Pinheiro, Cristina Ferreira e César Mourão, todos com mais de 95.5% de notoriedade total", completaram.

