Esta sexta-feira, 12 de novembro, celebra-se um dia muito especial no seio do clã Aveiro. A filha mais nova do craque português, a pequena Alana Martina, completa hoje quatro anos de idade, data que foi assinalada pelo jogador nas redes sociais.

"Muitos parabéns princesa do papá! Que tenhas um dia feliz meu amor!", escreveu na sua conta de Instagram.

Recorde-se que Alana é fruto do relacionamento de Ronaldo com Georgina Rodríguez.

O casal prepara-se para ter mais dois filhos gémeos em breve.

