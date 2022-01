Georgina Rodríguez completa 28 anos esta quinta-feira, 27 de janeiro, data que está a ser comemorar com o companheiro, Cristiano Ronaldo, e os filhos.

No Instagram, a primeira da família Aveiro a assinalar esta data especial foi Elma Aveiro. No entanto, chegou, entretanto, a aguardada publicação de Cristiano Ronaldo.

O craque português, que anteriormente revelou que está de férias no Dubai, gravou um vídeo onde é promovido o 'Soy Georgina', que estreou na Netflix precisamente esta quinta-feira. Promoção que termina com uma mensagem a desejar-lhe um "feliz aniversário".

Durante a gravação do vídeo, pode ouvir-se a admiração dos filhos, felizes por verem a mãe no vídeo promocional. "Mamã bonita", diz uma das crianças no fim.

Na legenda do vídeo, Cristiano Ronaldo escreveu: "Muito parabéns, meu amor". Veja as imagens em baixo.

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez preparam-se para ser pais de novo. A companheira de CR7 está grávida pela segunda vez, de gémeos. Em comum o casal tem a pequena Alana Martina, de quatro anos. Ronaldo é também pai de Cristianinho, de 11 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de quatro, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

