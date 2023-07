Este verão, o Algarve contou com uma forte presença da família Aveiro. O estágio do Al Nassr, equipa de Cristiano Ronaldo, nesta região levou a que vários membros do clã se juntassem no sul do país e não faltam imagens e vídeos que o comprovam.

Agora, está a circular no TikTok um vídeo que mostra Cristianinho no interior do McDonald's de Vilamoura, enquanto veste uma camisola do Sporting com o número 10.

Ao seu lado está o que parece ser um amigo e, também, um segurança.

A presença do jovem foi de imediato notada e por isso houve logo quem filmasse todo o momento.

Não se sabe, no entanto, se Cristianinho comeu nesta cadeia de fast food ou se apenas fez companhia.

Veja abaixo o vídeo que está a dar que falar.

Leia Também: Cristianinho de regresso a casa. A mensagem da avó Dolores na despedida