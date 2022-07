Cristiana Jesus e Cláudio Alegre estiveram entre o leque de antigos concorrentes de reality shows que esta terça-feira, 5 de julho, marcaram presença no programa 'Dois às 10', da TVI.

O pequeno Guilherme, de dois anos, acompanhou os pais ao programa e encheu com a sua energia o estúdio.

No entanto, parece que o espírito reguila do menino deu origem a algumas críticas. Horas após o programa ter saído do ar, Cristiana gravou um vídeo onde reage aos alegados comentários negativos de que aparenta ter sido alvo.

"E agora vai um beijinho para as mães perfeitas, com filhos perfeitos. Vocês são únicas, perfeitas, maravilhosas", começou por afirmar, recorrendo à ironia.

"Seria tão interessante nós pensarmos que não há comparações. Cada filho é um filho, cada mãe é uma mãe, porque somos seres individuais e únicos... E para as mães que pensam que elas é que estão certas, que elas é que são perfeitas e que o resto do mundo está errado, beijinho", terminou.

