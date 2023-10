"Se soubesse que seria uma cirurgia simples, já teria feito há muito mais tempo". Foi com estas palavras que Cristiana Jesus começou por falar da cirurgia estética a que se submeteu recentemente.

A ex-concorrente do reality show 'Casa dos Segredos' contou aos seguidores da sua página de Instagram que foi "a sua primeira cirurgia" e que "estava com muito medo". No entanto, tudo correu bem e a "recuperação foi fácil".

Além de ter destacado o trabalho "incansável" de toda a equipa médica que a acompanhou, explicou que "não colocou próteses e fez uma mastopexia redutora". "Retiram um bocadinho da nossa maminha e levantam a nossa maminha", detalhou.

Mas não ficou por aqui e acrescentou que "só teve um desconforto nos primeiro três dias, nem foi dor.

Sobre as razões para se ter submetido à cirurgia, enumerou: "Além de ser algo estético, porque importa nós nos sentirmos bem connosco próprios, também foi algo relacionado com a saúde. Tinha muito peito e pesava-me muito, não era nada confortável. Ainda por cima eu danço... Era, sem dúvida, algo que me deixava mesmo desconfortável".

De seguida deixou uma mensagem às seguidores: "Se não te sentes bem ou se tens algo que é realmente importante para ti mudar, muda sem preconceitos e sem olhar para o que os outros dizem. És tu quem realmente importa no final das contas".

Cristiana Jesus confessou ainda que "era daquelas pessoas que dizia que nunca ia fazer uma operação plástica, obviamente antes de ser mãe". "Depois de sermos mães o nosso corpo muda muito. E se tu és mãe e se o teu corpo naturalmente também mudou, não há problema nenhum em pensares em ti. Tu precisas de te sentir bem para estares feliz contigo mesma e com os outros", realçou.

Depois de falar aos seguidores através de imagens que publicou nas stories da sua página de Instagram, Cristiana Jesus gravou um outro vídeo, na brincadeira, onde pergunta à empregada Fatinha se quer ver as suas maminhas. Veja este momento no vídeo da galeria.

De recordar que Cristiana Jesus é mãe de um menino, Guilherme, fruto da relação com Cláudio Alegre.

Leia Também: Cristiana Jesus submetida a cirurgia: "Um sonho tornado realidade"