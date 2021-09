Cristiana Jesus e Cláudio Alegre estão a viver dias incríveis nas Maldivas. O casal, que está a concretizar um sonho antigo com esta viagem, decidiu tornar a sua passagem pelo local um momento inesquecível na vida de ambos.

Os antigos concorrentes da 'Casa dos Segredos' decidiram, dois anos depois de terem casado de forma oficial, voltar a vestir-se de noivos para fazerem uma renovação de votos nas Maldivas.

"E assim começamos a nossa renovação dos votos", revela Cristiana ao partilhar as primeiras imagens com os seus seguidores do Instagram.

Cristiana e Cláudio, recorde-se, já são pai de um menino: Guilherme, que ficou em Portugal ao cuidado dos avós.

