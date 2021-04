Ryan Murphy decidiu colocar no mercado a casa que tinha em Beverly Hills e que anteriormente pertenceu a Diane Keaton. A mansão foi vendida no dia 22 de abril por 16,25 milhões de dólares (mais de 13 milhões de euros).

De acordo com o New York Post, o criador da série 'Glee' comprou a casa a Keaton em 2010. Uma habitação que conta com sete quartos e sete casa de banho, uma luxuosa piscina aquecida e uma casa de hóspedes.

Recorde-se que Ryan Murphy está casado com David Miller desde 2012 e é pai de três crianças, Logan, de oito anos, Ford, de seis, e Griffin, de oito meses.

