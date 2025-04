Depois de ter assistido com o filho Mateo ao jogo de Cristiano Ronaldo, na noite de sexta-feira, Georgina Rodríguez fez questão de mostra a "recuperação" de CR7.

Georgina posou para uma amorosa fotografia com o craque português, no que parece ser uma sauna, e explicou que foi desta forma que CR7 "recuperou" do jogo de futebol de sexta.

"Manhã de recuperação com o meu amor", pode ler-se na partilha que pode ver abaixo.

© Instagram_georginagio