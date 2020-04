No passado dia 31 de março, Rita Wilson e Tom Hanks festejaram a vitória contra a Covid-19. Os atores foram infetados com o novo coronavírus durante a viagem à Austrália, tornando-se as primeiras estrelas de Hollywood a confirmar contrair a doença.

Ultrapassado o susto, Rita Wilson falou das dificuldades que enfrentou, nomeadamente no que diz respeito à medicação.

Em entrevista ao programa CBS This Morning, a atriz contou que sentiu os efeitos colaterais "extremos" do tratamento com cloroquina. A substância deixou-a "completamente enjoada", sentindo-se com vertigens e com os músculos enfraquecidos.

"Temos de ter muita consideração por este medicamento, não sabemos se é seguro neste caso", rematou.

De referir que Rita Wilson e Tom Hanks foram diagnosticados com o novo coronavírus no início de março e receberam tratamento na Austrália, onde estavam de passagem. Entretanto, já se encontram nos Estados Unidos junto da restante família.

Leia Também: Tom Hanks mostra-se de bom humor em 'Saturday Night Live'