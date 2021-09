"No dia em que tive alta do hospital, da minha cirurgia, o meu amigo Norberto foi internado". Foi desta forma que Márcia começou por partilhar com os seguidores uma história recente com um final feliz.

"Eu vinha tão contente para passar no café e dizer-lhe que o pior já tinha passado. Mas tinha começado um momento terrível para ele e muito triste para nós todos - uma pneumonia grave por covid, que o deixou 17 dias em coma", contou de seguida, revelando depois que o pior já passou.

"Foi uma felicidade quando conseguimos ter o nosso amigo Norberto de volta e agora, depois das férias merecidas, (as minhas e as dele) lá nos encontrámos com o sorriso recuperado", acrescentou na legenda de uma fotografia de ambos captada neste reencontro.

"Eu a querer saber dele, ele a querer saber de mim. Ele dizia: 'elas chegam depressa, sair delas é que tá bem tá'. E ambos surpreendidos, regojizamo-nos um ao outro por estarmos bem", escreveu.

Na mesma publicação, a cantora falou ainda de um carinhoso gesto que está agora em destaque no café do amigo.

"Enquanto ele esteve em coma, as crianças da escola em frente foram deixando desenhos na parede, torcendo para que ele voltasse para nós. Criou-se um mural espontâneo de manifestação de amor", disse.

"Hoje pude estar com o meu amigo Norberto e ver de novo aqueles olhos azuis, cheios de fibra, autenticidade e boa vontade, prontos prá vida!! Não tenho dúvidas que o cuidado e o amor têm impacto na forma como recuperamos do que quer que seja que nos mande ao chão", rematou.

