Tomou lugar na manhã deste sábado, dia 21, no Campo Pequeno, em Lisboa, a Manifestação pela Cultura. Várias caras conhecidas marcaram presença para lutar pela saúde dos diversos setores artísticos que se vêem afetados pela crise da covid-19.

Além de Jessica Athayde e Filipe Vargas, que logo assinalaram a sua presença com uma publicação redes sociais, juntaram-se outros rostos familiares do público.

"Unimos-nos no Campo Pequeno. Na esperança que nos oiçam, que nos entendam e que nos mostrem uma solução a esta época tão dificil para a Cultura. São muitos os sectores afectados. Um espetaculo não é só o que se vê em cima de um palco", defendeu a fadista Mariza.

O cantor Agir também não faltou e deixou claro que "a Cultura é segura e indispensável". "Um sector tão diverso, onde a fome já se faz sentir em muitas casas e com um futuro que não aparenta ser risonho. A Cultura salva-nos todos os dias", alertou ainda.

"Apesar do meu caminho nunca ter sido fácil, não achei que fosse viver tempo suficiente para ver colegas de profissão, amigos, pessoas que vivem de e para a cultura, com sérias dificuldades em alimentar as suas famílias. Hoje ouvi histórias impressionantes e junto-me a estas vozes que pedem atenção e apoio [...] À nossa Ministra da Cultura, apenas uma pergunta: Onde está quando as suas pessoas pedem ajuda?", lamentou Marisa Liz.

Também Carlão assinalou nas redes sociais a sua presença na manifestação.

© Instagram

O fotógrafo Paulo Miranda cobriu o evento e registou ainda a presença de José Raposo, Aurea, Salvador Sobral, Tony Carreira e do ilusionista Luís de Matos.

