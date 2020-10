Não é segredo que Brad Pitt viveu um verão agitado. Ao lado da nova namorada, Nicole Poturalski, o ator desfrutou de uma férias idílicas em França. O que Pitt não sabia é que estes dias de sonho iam valer-lhe um tempinho longe dos filhos.

Na sua chegada a casa, o ator deparou-se com uma exigência da ex-mulher. Angelina Jolie ficou apavorada com o facto de existir a possibilidade de Brad Pitt ter apanhado Covid-19 enquanto esteve em França, país que registou um grande aumento de casos durante o verão, e pediu-lhe que fizesse 14 dias de isolamento antes de estar com os seis filhos de ambos (Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e dos gémeos Knox e Vivienne, de 12).

"A Angelina insistiu que o Brad ficasse em quarentena durante 14 dias após seu retorno de França, aludindo a um aumento nos casos de Covid-19 no país" contou uma fonte próxima ao ex-casal em declarações à US Weekly.

O ator, que estava já a morrer de saudades das crianças, tentou evitar esta situação disponibilizando-se a fazer dois testes à Covid-19 com alguns "dias de intervalo", mas Jolie estava irredutível e "não permitiu". Sem grande alternativa, Pitt concordou em cumprir a quarentena e a partir daí “voltou a ver as crianças”.

Leia Também: Brad Pitt quer que atriz seja sua testemunha em tribunal