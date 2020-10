A luta entre Brad Pitt e Angelina Jolie pela custódia dos seis filhos conta com mais uma novidade - que prova que o ex-casal ainda mede forças em tribunal. Desta vez foi o ator quem surpreendeu ao pedir à atriz Jillian Armenante para ser sua testemunha.

De acordo com a revista Us Weekly, a lista de testemunhas elaborada por Pitt conta com o nome da artista, com quem já trabalhou em vários filmes, nomeadamente em 'Girl, Interrupted' [1999]. Além de Jillian, a lista é composta por psicólogos e terapeutas.

O julgamento da batalha judicial que dura desde setembro de 2016 acontece entre 5 e 23 de outubro.

Jolie e Pitt separaram-se há quatro anos e estão oficialmente divorciados desde abril de 2019. São pais de Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e dos gémeos Knox e Vivienne, de 12

