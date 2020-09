A nova paixão de Brad Pitt, Nicole Poturalski, desfilou na passerelle pela marca Hugo Boss durante a Milan Fashion Week, esta sexta-feira, onde fez uma rara aparição no evento, uma vez que normalmente não participa nos desfiles.

Com um vestido preto, com mangas compridas e decotado, a modelo, de 27 anos, completou o visual com uma pulseira verde e umas sandálias pretas com um detalhe em verde.

Após o desfile, Poturalski recorreu à sua página de Instagram, este sábado, para agradecer à marca alemã pela oportunidade de desfilar na Milan Fashion Week.

