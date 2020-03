Foi há 25 anos que Courteney Cox conheceu pessoalmente Michael Jordan, um encontro que recordou na sua página do Instagram, onde partilhou algumas imagens que foram tiradas nessa altura.

Na legenda da publicação, a atriz de 'Friends' teceu rasgados elogios ao ex-jogador de basquetebol, agradecendo a Michael por ter partilhado consigo algumas das suas histórias com o falecido Kobe Bryant.

"Há 25 anos tive o prazer de me sentar ao lado do lendário Michael Jordan. Lembro-me de ele ser tão afável, engraçado e gentil. Quando vi a sua emocionante homenagem a outra lenda, Kobe Bryant, queria agradecer-lhe por ter partilhado as suas histórias sobre o seu irmãozinho... eles eram tão próximos e amigos. Envio o meu amor à Vanessa e à sua família, assim como a todas as famílias que foram afetadas pela tragédia", escreveu, na semana passada, na rede social.

Recorde-se que Kobe e a filha morreram num acidente de helicóptero, no passado mês de janeiro. Com eles seguiam mais sete pessoas, que também perderam a vida.

Leia Também: Courteney Cox fala pela primeira vez do regresso de 'Friends'