Courteney Cox contou com a presença e o apoio das amigas da série 'Friends', Lisa Kudrow e Jennifer Aniston, esta segunda-feira, quando foi homenageada e recebeu uma estrela no Passeio da Fama de Hollywood.

Além das grandes amigas, a atriz contou também com a presença do companheiro, Johnny McDaid, e da filha Coco Arquette, de 18 anos, fruto do casamento terminado com David Arquette.

Houve outra presença que também não passou despercebida, a da atriz Laura Dern. Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: Courteney Cox comenta revelações de Harry sobre "cogumelos mágicos"

Leia Também: Courteney Cox vira 'jovem', mas fica parecida com Nelly Furtado