Courteney Cox comentou a referência que o príncipe Harry fez a si no livro de memórias 'Na Sombra'. A atriz, de 58 anos, que é mencionada no livro, falou sobre o duque de Sussex numa entrevista recente que deu à revista Variety.

Cox confirmou que Harry, de 38 anos, ficou na sua casa há uns anos durante uma visita a Los Angeles. A eterna Monica da série 'Friends' negou, contudo, que durante esse momento não distribuiu cogumelos mágicos pelos convidados de uma festa que deu em sua casa.

"Ele, de facto, ficou lá durante alguns dias - provavelmente dois ou três. É uma boa pessoa", contou Cox.

"Não li o livro. Quero lê-lo, porque ouvi dizer que é realmente divertido", notou, acrescentando: "não estou a dizer que houve cogumelos! Eu não andava a distribui-los, de todo".

No livro, Harry revela que sempre foi um enorme fã da série, pelo que a ida a casa de Courteney foi no mínimo marcante. "Partimos da casa do Thomas [seu amigo] para a casa da Courteney Cox. Ela era amiga da namorada do Thomas e tinha mais espaço".

Nesta ocasião, o filho mais novo do príncipe Carlos conheceu ainda Will Arnet, ator do 'The Lego Batman Movie', a quem pediu várias vezes que fizesse a "voz".

"Depois, talvez para se livrar de nós, ele levou-me a mim e ao meu amigo até ao frigorífico, de onde tiramos uma bebida. Enquanto a porta estava aberta, vimos uma enorme caixa de chocolates de cogumelos. Alguém atrás de mim disse-me que eram para a toda a gente. 'Sirvam-se à vontade, rapazes'. O meu amigo e eu pegamos em vários, devoramo-los e regamo-los com tequila", completa.

