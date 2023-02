Meghan Markle ficou "desapontada" quando percebeu que o príncipe Harry tinha "muito pouco dinheiro" quando os dois se conheceram, avança um especialista em realeza.

Tom Bower, autor do livro 'Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors', revelou que a ex-atriz era "obcecada por dinheiro" numa entrevista que deu ao Daily Mail.

"A grande surpresa dela e deceção foi ao saber que o príncipe Harry tinha muito pouco dinheiro", esgrima. "Ela imaginava que ele valeria milhões, se não milhares de milhões, e agora tem de gerir isso", refere.

Bower nota mesmo que os duques de Sussex não conseguiam levar um determinado nível de vida enquanto membros trabalhadores para a realeza britânica.

"[Meghan Markle] quer conduzir Cadillacs e andar de jato privado", notou igualmente o entrevistado. "De momento, ela precisa de abdicar dessas coisas", completa.

Em 2021, a Forbes estimou que Harry e Meghan tinham uma fortuna avaliada em, aproximadamente, 10 milhões de dólares, onde se inclui a herança que recebeu após a morte da mãe, a princesa Diana, a sua mansão na Califórnia, entre outros ativos.

Contudo, estima-se que a fortuna tenha aumentado com os contratos que assinaram com a Netflix e o Spotify.

