Esta segunda-feira, dia 15, foi simbólico para os fãs da série 'Friends'. Courteney Cox, a eterna Monica Geller, celebrou 56 primaveras e este marco não passou em vão nas suas redes sociais.

A estrela da série assinalou a data com um vídeo no qual aparece a correr com toda a sensualidade, em biquíni, terminando com um mergulho.

"A mergulhar com toda a graça neste próximo ano", escreveu na legenda da publicação.

