O caixão saiu do Castelo de Balmoral às 10h00 e fica agora Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse até segunda-feira, 12 de setembro.

O carro que transporta o caixão com o corpo da rainha Isabel II chegou a Edimburgo, depois de ter saído do Castelo de Balmoral às 10h00 da manhã deste domingo, 11 de setembro. Centenas de famílias acompanharam de perto em vários locais deste percurso para se despedirem da monarca que morreu na quinta-feira, 8 de setembro, aos 96 anos. No carro que seguia o caixão ia a filha de Isabel II, a princesa Ana, e o marido, Tim Laurence. Agora, o corpo da rainha ficará em repouso na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial na Escócia. Na tarde de segunda-feira seguirá para a Catedral de Santo Egídio. Na terça-feira, o caixão será transportado para Londres e ficará inicialmente no Palácio de Buckingham. Na quarta-feira vai para o Palácio de Westminster, e ficará em câmara ardente no Salão de Westminster até segunda-feira, 19 de setembro, dia do funeral. Nesse dia será feriado nacional. Leia Também: Isabel II. Cortejo do caixão da rainha entre Balmoral e Edimburgo Leia Também: Funeral de Isabel II realiza-se a 19 de setembro. Eis todos os detalhes Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram