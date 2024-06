Tânia Ribas de Oliveira recebeu Serenella Andrade no seu programa das tardes na RTP1 para a rubrica 'Olhos nos Olhos'. A conversa, conforme a apresentadora destacou através de uma sentida partilha no Instagram, deixou-a "emocionada", explicando o porquê.

"Não há muitas pessoas consensuais e a Serenella é uma delas, porque o pai da Serenella, do Ricardo e do Hugo será sempre o nosso Comandante e foi muito meu amigo quando mais precisei", afirma.

Para além disso, Tânia realça que Serenella sempre foi uma "referência" ao longo do seu crescimento.

"Já fui uma miúda que a via e admirava na televisão e hoje tive o privilégio de a entrevistar numa conversa mais intimista", sublinha.

A conversa deu igualmente uma consciência da passagem do tempo à comunicadora. "Hoje vi imagens da Serenella com 25, 35, 45 anos em vários programas e momentos na RTP. E as lágrimas iam tomando conta de nós, porque um dia serei eu a ser entrevistada por uma miúda que cresceu a ver-me na televisão com a avó. E estarei bonita e leve e alegre e jovem nessas imagens", reflete.

"Sinto-me muito bem e feliz com a vida e com a minha profissão tão linda, sei que ainda vou trabalhar durante muitos anos, mas hoje senti que naquele estúdio tivemos todos consciência de que o tempo passa mesmo e de repente passaram 25 anos desde que cheguei à RTP! E tenho um percurso do qual não me poderia orgulhar mais. E que todos os dias serão dias dos quais sentirei saudades um dia mais tarde", continua.

Por fim, sublinha: "Tenho ainda muitos anos pela frente, mas aproveitemos cada momento. Tenho muita sorte e também faço por isso todos os dias da minha vida".

