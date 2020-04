A conta de Twitter de Joe Keery, estrela de 'Stranger Things', foi hackeada, como foi confirmado ao Page Six. Assim que conseguiram aceder à mesma, partilharam alguns comentários racistas.

Quando deram conta do sucedido, a página foi logo desativada, como referiu um representante da rede social ao meio de comunicação, esta segunda-feira.

"Assim que tomamos conhecimento do problema, desativamos a conta comprometida e investigamos a situação", disse ao Page Six. "Estamos a trabalhar em colaboração com o titular da conta para restaurar a mesma", acrescentou.

Por sua vez, o representante do ator confirmou a informação, esta segunda-feira: "A conta do Joe foi invadida durante a noite. Não houve interação direta com o hacker".

Após o perfil ser invadido, foi partilhado no mesmo ofensas racistas contra o ator Caleb McLaughlin, conhecido por interpretar Lucas Sinclair na série 'Stranger Things'. Mas não ficaram por aqui e ameaçaram o ator com uma alegada sex tape com Maika Monroe.

