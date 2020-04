Um fotógrafo de Nova Iorque está a processar Jennifer Lopez e a sua empresa, a Nuyorican Productions, por, alegadamente, ter roubado uma fotografia, como revela um novo processo jurídico.

Steve Sands, do Shutterbug, afirma que a cantora e a sua empresa colocaram a referida imagem no Instagram e a mesma contou com 656.631 'gostos'.

O fotógrafo diz que Jennifer não pagou pela imagem, por isso, está a processar a artista até 150 mil dólares, quase 140 mil euros. Informações que constam no processo que foi apresentado esta segunda-feira ao tribunal, como relata o Page Six.

