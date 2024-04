Noémia Costa? Sim, acertou!

A atriz fez um balanço da sua carreira nas redes sociais, no dia em que completa 44 anos na área da representação, aproveitando assim para partilhar várias fotografias suas que ilustram o percurso já traçado.

"São tantas as personagens que criei ao longo desta vida de teatro, televisão e cinema, que lhes perdi a conta. A única coisa que não perdi foi o amor ao que faço e a prova disso é que faz hoje 44 anos que me entreguei de alma e coração a servir-vos emoções", começou por escrever Noémia na legenda.

"Era uma menina cheia de sonhos, uns ainda estão por concretizar, outros estão feitos. Sou uma mulher de sonhos, grandes sonhos. Agradeço a Deus ter nascido atriz, não me via a fazer outra coisa que me fizesse tão feliz e tão grata. Grata a vocês, público que me acompanha desde sempre e me dá tanto amor ao longo do caminho. Obrigada! Mais 44 anos não vos prometo, mas prometo dar-vos sempre o melhor de mim. Com amor", concluiu a artista, atualmente com 59 anos.

Veja na galeria as fotografias recordadas por Noémia Costa.

