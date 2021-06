As parecenças físicas não enganam, é Marco Costa o menino que vemos na fotografia.

O famoso pasteleiro, atualmente com 30 anos, partilhou um 'tesourinho' de infância com os seus seguidores do Instagram para confessar que sente saudades desta fase da sua vida.

"Quando era feliz e não sabia… Quem aí tem saudades de ser criança?", pode ler-se na legenda da publicação do antigo concorrente da 'Casa dos Segredos'.

