Lili Caneças voltou a recordar a sua infância ao publicar nas redes sociais uma fotografia sua em bebé.

A socialite, com os caracóis que ainda hoje a caracterizam, surge no areal de uma praia, com uma expressão séria.

"Nasci pronta", escreveu Lili na legenda da publicação.

Leia Também: Ibiza. Lili Caneças diverte-se com filha e neto em discoteca