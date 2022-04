Há dois novos participantes na terceira temporada de 'Casados à Primeira Vista'. No decorrer desta semana foram apresentados ao público Bruno e Ruth, que vão em breve formar um casal e subir ao altar.

Bruno tem 38 anos, é empresário e vive em Lisboa. Tem uma filha, de sete anos, e concorre ao programa na esperança de encontrar a pessoa certa para formar uma família.

"Gosta de morenas altas e odeia pessoas negativas", realça a SIC ao apresentar o empresário.

A morena e alta Ruth tem 32 anos, vive em Lisboa com a mãe e é personal organizer. "Nasceu no Brasil, mas veio para Portugal em pequena", nota a produção. "Só teve dois namoros longos e agora procura a estabilidade com um homem leal, generoso, melhor amigo e melhor amante", conta, convicta de que poderá em 'Casados à Primeira Vista' encontrar o que procura.

