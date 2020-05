Sem dúvida que o momento que marcou o 'Big Brother' esta semana foi a discussão entre Teresa e Pedro Soá. Na sequência da mesma, o concorrente acabou por ser expulso do programa, tendo em conta a agressividade com que se dirigiu à colega de casa.

Este momento foi comentado hoje (dia 27) no programa 'A Tarde é Sua' no qual Fátima Lopes não conseguiu deixar de dar o seu parecer.

"A Teresa pode não ter consciência, mas ela nunca mais voltará a olhar para esta pessoa da mesma maneira. Esta pessoa revelou-se ameaçadora para ela. Confesso que deste lado fiquei com medo e achei que se não existisse uma intervenção de pessoa iria haver mesmo uma agressão", disse a apresentadora.

Importa sublinhar que no final da tarde irá haver uma emissão especial do reality show com a presença de Pedro Soá.

