Gabriela Santana, antiga participante da 'Casa dos Segredos', viu o seu nome surgir esta semana na imprensa cor de rosa em notícias que davam conta de que teria, alegadamente, sido condenada em tribunal pelo crime de violência doméstica.

O processo em causa estaria relacionado com um antigo relacionamento polémico.

Perante o crescer da especulação, a jovem algarvia resolveu usar as suas redes sociais para reagir ao tema.

"Estou desde ontem a receber mensagens vossas sobre o que saiu. Às pessoas que gostam de mim e às que não gostam, só peço que tenham calma e não se precipitem em conclusões falsas. Não há decisão nenhuma, há sim um processo a decorrer. Não acreditem em tudo o que lêem por aí", apelou, escolhendo não dizer quem é a outra pessoa envolvida no processo.

"Fui agredida e fiz queixa, a pessoa foi condenada. Não contente com o desfecho criou toda uma forma de me tentar pôr em maus lençóis. De momento, está tudo a decorrer e estou a lutar para que justiça seja feita. Tenho toda a verdade, com provas, do meu lado. Quero acreditar que o bem vencerá", completou, justificando assim o que realmente está a acontecer.

Sabe-se, contudo, que não é César Matoso o ex-namorado que 'enfrenta' em tribunal. O ex-casal deu que falar ao entrar na 'Casa dos Segredos', mas atualmente mantém uma bonita relação de amizade e cumplicidade.

