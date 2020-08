Inês Martins e Soraia Araújo, ambas ex-concorrentes do programa 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', estão em clima de guerra.

A motivar as várias trocas de farpas e acusações que têm vindo a publico, através das redes sociais e revistas cor-de-rosa, está o facto de, alegadamente, Inês ter espalhado o boato de que Pedro Pé-Curto, namorado de Soraia e ex-concorrente de 'Casados à Primeira Vista', terá sido violento com a companheira.

"Não entendo como existem pessoas com tanta maldade e ainda abrem a boca para falar mal do meu namorado. O meu namorado que é das melhores pessoas do mundo! Se fosses uma pessoa melhor talvez tivesses um namorado como o meu, mas assim é difícil", escreve Soraia dirigindo-se a Inês, que foi uma das convidadas com as quais esta disputou Filipe Camejo em 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', e defendendo o companheiro.

A acusações de violência doméstica é desmentida nas redes sociais por Soraia mas também por Liliana Oliveira - a mulher que casou com Pé-Curto em 'Casados à Primeira Vista' e que namorou com o 'ex' de Inês: Mário Gonçalves.

"Soraia e Pedro vocês os dois vencem tudo e todos. Mais tarde ou mais cedo ela cai sozinha. Estamos juntos os três, porque se há coisa que afirmo a quem quiser ouvir é que não és nem nunca foste agressivo", assegura a ex-participante de 'Casados'.

Por seu turno, Inês Martins começou a manhã com uma mensagem, partilhada na sua conta oficial de Instagram, onde promete manter o silêncio sobre toda a polémica.

"O silêncio e um sorriso são as únicas respostas que deves dar aos tolos, porque onde a ignorância fala, a inteligência não dá palpites.Tenho uma vida cheia de conquistas das quais me orgulho muito. Mas a melhor que tenho conquistado ao longo dos anos é mesmo a minha paz de espírito que me faz perceber que nada me atinge, aliás só me torna ainda mais forte", garante.

