Inês Martins, uma das convidadas da primeira edição do programa da SIC 'Quem Quer Namorar com o Agricultor', usou a sua conta de Instagram para negar os rumores que correm a seu respeito e que dão conta de um relacionamento com Filipe.

"Como dá para ver eu e o Filipe somos bons amigos! Temos aquela relação de picanço, de cão e gato. Um mata outro esfola. Somos tudo aquilo que se via no programa. Tivemos um tempo separados por factores externos de maldade humana. E este reencontro fez-nos bem. Voltamos a ser aquilo que gostamos de ser um com o outro", esclareceu.

"A cumplicidade que temos pode ser chamada de uma espécie de amor. Mas naaaaão. Não somos um casal. Apenas bons amigos e espero que para a vida. A amizade entre homem e mulher é possível", completou.

Leia Também: Chegou ao fim! Os melhores looks de Andreia Rodrigues em 'Agricultor'