De forma inesperada, o público que se preparava para ouvir Noel Gallagher High Flying Birds em Saratoga Springs, Nova Iorque, foi convidado a deixar o local do espetáculo, como relata a People.

A razão prendeu-se a uma ameaça de bomba, antes do ex-membro dos Oasis subir ao palco, no fim de semana. No entanto, não foi encontrado nenhum explosivo.

"Com muita cautela, o espetáculo no Saratoga Performing Arts Center foi suspenso às 21h40 [hora local] e o público foi evacuado sem incidentes", pode ler-se numa publicação feita na página de Facebook da New York State Park Police, este domingo.

Na mesma partilha acrescentaram que, depois da saída do público, estiveram a ver o local e os resultados foram "negativos". Antes de terminarem a nota, comunicaram que "o incidente está a ser investigado".

Entretanto, Noel Gallagher manifestou-se no Twitter e destacou que o concerto foi cancelado após o aconselhamento das autoridades locais, explicando que esta decisão "foi tomada com muita cautela" para "priorizar a segurança" de todos.

"A digressão continua esta noite no Central Park SummerStage, na cidade de Nova Iorque. Estamos ansiosos para ver lá os fãs", disse ainda, esta segunda-feira.