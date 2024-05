Ivete Sangalo emitiu ontem um comunicado que deu conta do cancelamento da digressão 'A Festa', com a qual iria celebrar os 30 anos de carreira. Nesse momento, milhares de fãs portugueses temeram que o concerto da cantora no Rock in Rio, a 22 de junho, pudesse ter ficado comprometido, mas o Fama ao Minuto sabe que não há motivos para alarme.

A agência Lift, que tem feito a ligação entre os artistas e o festival, confirmou ao Fama ao Minuto que a atuação de Ivete Sangalo em Portugal se mantém de pé. "O cancelamento da digressão da Ivete Sangalo no Brasil não interfere com o concerto no Rock in Rio Lisboa", pode ler-se na resposta obtida.

Recorde-se que no comunicado emitido pela produtora de Ivete Sangalo é dito que não foram reunidas as "condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e seguranças prometidas".

