Conceição Queiroz foi um dos rostos que esteve na tarde desta terça-feira, 31 de março, à conversa com Fátima Lopes, no programa 'A Tarde É Sua', da TVI.

A dada altura, a apresentadora quis saber como é que a jornalista estava a viver esta fase de quarentena, destacando também o pai da colega, que pertence ao grupo de risco da Covid-19 por ter mais de 70 anos.

E foi neste momento que Conceição ficou visivelmente emocionada. "É terrível porque o meu pai faz de pai e mãe. Tem 73 anos e eu sinto que o meu pai recupera a 100% quando me vê. Nós temos uma cumplicidade muito grande", começou por dizer.

"Assumo que falhei redondamente naquela primeira fase porque não conseguia deixar de ir ver o meu pai. Quando entramos na fase da mitigação deixei de o fazer. Mas dói muito", desabafou de seguida, explicando que é "difícil" fazer com que as pessoas da geração do progenitor "percebam o que está a acontecer e o porquê de já não nos podermos cumprimentar".

Após as palavras de Conceição, Fátima acrescentou: "O meu filho que tem 11 anos e disse-me que tem tantas saudades do meu abraço, e perguntou-me porque é que eu já não lhe posso dar aquele abraço. Não é fácil explicar-lhe".

