Contando com mais de um milhão de seguidores na sua conta de Instagram e sendo esta também uma plataforma de negócio, Rita Pereira tem de se manter ativa partilhando várias coisas todos os dias. No entanto, no que toca a fotos de si mesma, a artista tem de recorrer à imaginação e desenrascar-se, uma vez que o companheiro, Guillaume Lalung, se "safa" desta tarefa.

"Olha 'catéacho' que o francês se safou com estas fotos. Sim, porque é tudo muito giro isto do Instagram e de continuar a publicar fotos durante o confinamento mas, vamos ser realistas, é muito giro para as influencers que têm maridos que sabem pegar numa máquina fotográfica. Para as outras cada foto é uma questão de sorte. Continuamos em casa", brincou.

Mas mesmo sem ajuda, é caso para dizer que os retratos resultaram.

