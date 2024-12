Dolores Aveiro está de parabéns e foi surpreendida, e 'mimada', pelo companheiro logo na manhã desta terça-feira, dia 31 de dezembro.

A mãe de Cristiano Ronaldo despede-se do ano com a celebração do seu aniversário, data que José Andrade não deixou passar em branco.

Ao publicar uma fotografia de ambos no Instagram, o companheiro de Dolores escreveu: "Feliz aniversário, e que contes muitos com muita saúde. Beijinhos".

