Depois de todas as emoções vividas com a primeira Gala dos Sonhos, da Associação Sara Carreira, a família e várias caras conhecidas recorreram às redes sociais para se manifestarem sobre este momento especial. Entre as reações está a de Mickael Carreira.

Ao partilhar algumas imagens da noite de quarta-feira, 1 de dezembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, escreveu: "Como disse, é uma dor que não tem fim… Muito obrigado a todos de coração pelo vosso amor. Foi uma noite muito especial".

Após as palavras do cantor, foram vários os seguidores que recorreram à caixa de comentários para deixar uma carinhosa palavra.

