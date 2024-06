Daniela Ruah atualizou os seguidores sobre os filhos, uma vez que ambos passaram de ano letivo e estão agora prontos para uma nova etapa na escola.

O mais velho, River Isaac, começa uma nova fase ao ir para o 5.º ano e a mamã não deixou passar em branco este momento.

"Já está… a partir da semana passada passei a ter um filhote no 5.° ano e outro no 3.°", começou por escrever a atriz na legenda da fotografia das crianças, River e Sierra Esther, que publicou no Instagram.

"Trabalharam que se farta em todas a facetas da vida este ano e tenho tanto orgulho neles. E às professoras incríveis, adoramo-vos e estamos tão agradecidos pelas experiências que proporcionaram e por fazerem com estes dois adorem ir à escola. Bora verão", disse ainda na mesma publicação.

De recordar que os meninos são fruto do casamento de Daniela Ruah com David Paul Olsen.

