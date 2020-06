Sophie Turner foi vista durante um passeio em Los Angeles, esta terça-feira, 16 de junho, com o marido, Joe Jonas.

A atriz já está com uma grande barriga de grávida e não passou despercebida aos olhos dos paparazzi, que fizeram questão de captar esse momento. Imagens que estão a circular nas redes sociais, como pode ver nas publicações abaixo.

Recorde-se que a atriz de 'Game Of Thrones' prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum com Joe Jonas, com quem se casou no ano passado.

