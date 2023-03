Jéssica Antunes enterneceu os seguidores do Instagram ao divulgar um vídeo amoroso e hilariante do filho, o pequeno Isaac.

O menino, de um ano, adormeceu com uma bolachinha na boca durante o lanche... e continuou a comer mesmo de olhos fechados.

"Eu juro que adormecia à mesa sempre. Mas do meu filho, isto eu não esperava… Muito menos com uma bolachinha na boca", brincou Jéssica Antunes, namorada de Rui Figueiredo, ao revelar as imagens.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Vídeo. Rúben da Cruz mostra primeiros passos do filho