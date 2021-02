Esta terça-feira de Carnaval foi vivida com todo o rigor no 'Big Brother - Duplo Impacto' - não só dentro da casa mais vigiada do país, como nos estúdios da TVI.

No segmento 'Extra', a apresentadora, Alice Alves, os comentadores Ana Garcia Martins, Pedro Crispim, e Sandra, ex-concorrente d'A Revolução', disfarçaram-se e fizeram a festa.

O estúdio foi também adornado com decoração carnavalesca.

