Esta terça-feira, dia 20, António Teixeira marcou presença no 'Você na TV' para mais uma emissão da crónica criminal e revelou que minutos antes de entrar no ar foi brindado com uma grande notícia.

Já sentado no banco de comentadores, o antigo inspetor chefe da Polícia Judiciária contou que foi avô de uma menina, Maria Francisca, e mostrou-se radiante com a boa nova.

A bebé nasceu meia hora antes de António Teixeira entrar no ar e é fruto do casamento do seu filho, explicou ainda.

