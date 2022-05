Chelsea Handler confessou ter estado hospitalizada devido a excesso de stress. A comediante, de 47 anos, estava na estrada com a digressão do espetáculo 'Vaccinated and Horny' quando foi informada que sofre de cardiomiopatia e que o stress é a raiz do problema.

A cardiomiopatia é uma doença do músculo cardíaco, que dificulta a ação do coração em bombear sangue para o resto do corpo.

"É basicamente como se estivesses a magoar o teu coração num momento instantâneo de muita adrenalina", realça a comediante, que diz agora ter noção de que estava a prejudicar-se.

Chelsea garantiu que agora está "bem" de saúde e ainda mais atenta aos sinais que o corpo lhe vai dando.

