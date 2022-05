Vanessa Martins usou a sua conta de Instagram para falar abertamente sobre a endometriose, respondendo às dúvidas de várias seguidoras.

"Consegues engravidar de forma natural?", questionou-se.

"A minha médica diz que sim! Se não for natural é com ajuda. Se não der com ajuda, meto uns papéis. Se não der adoção, fico com o Sadik. A vida pode ter outros planos para mim. Já não vivo com essa pressão", afirmou.

Questionada ainda como descobriu que tinha a doença, Vanessa esclareceu. "Quando deixei de tomar a pílula para engravidar comecei a ter muitas dores de barriga. Bem… não sabia de onde vinha a dor, mas era na zona abdominal. Passados quatro anos de tentativas de engravidar e depois de uma inseminação falhada, fiz uma ressonância magnética e foi aí que descobri que tinha endometriose. Nestes 4 anos tive crise fortíssimas que me levaram algumas vezes ao hospital, saindo sempre sem saber o que tinha. Estas crises aconteciam fora do período menstrual. E durante a menstruação tinha dores horríveis e incapacitantes".

