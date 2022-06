Carolina Deslandes abriu o coração e fez um desabafo sobre os muitos julgamentos de que já foi alvo desde que se tornou uma figura pública.

A artista partilhou uma fotografia na sua conta de Instagram na qual posa em biquíni, aproveitando para falar sobre a aceitação do corpo e as críticas que se multiplicaram à sua imagem após ser mãe.

"Nunca me achei feia. Até há uns anos atrás nunca me tinha sentido feia ou envergonhada por me despir ou ir a algum lado - nunca. Nem na adolescência. Como o que me atraía nas pessoas era o cheiro, a fala e elas gostarem ou não de Chico Buarque, nunca pensei muito nisso sequer. As pessoas para mim sempre foram tão bonitas quanto eu as amava", começa por introduzir.

"Depois tornei-me conhecida do público, com 18 anos. E descobri que havia quem me achasse ‘horrível’ e ‘nojenta’, e que havia até gente que me odiava sem me conhecer, porque eu era insuportável", lamenta.

"Depois fui mãe e ouvi que ‘não é desculpa ser mãe. Ela está assim porque é desleixada’ e eu com dois filhos com 11 meses de diferença, a arrastar-me de fato de treino e a tirar leite com a bomba e a pensar 'como é que ninguém me avisou disto?'", reflete.

Entretanto, recorda a separação do pai dos filhos, Diogo Clemente: "Depois separei-me e li em todo o lado ‘engordou e estava à espera de quê?. Nenhum homem atura esta gaja’, porque a culpa era minha, por ser gorda e por ter opiniões e por ser ‘esta gaja’. Depois comecei a namorar e passei a ser 'libertina', 'sem noção' e 'desequilibrada'".

"É irónico pensar, que muitas das pessoas que me magoaram na vida, nunca falaram comigo ou se cruzaram comigo na rua. É também libertador chegar a uma idade onde descobrimos o prazer do recato. O prazer da nossa casa, da nossa família, das nossas pessoas e entendemos que esse colo é o maior colete à prova de bala que podemos usar na vida. As palavras feias não entram no meu quintal. Aqui erguem-se copos e livros à libertina, linda, e livre mulher que sou. À vossa", completa.

