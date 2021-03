Sete anos depois de ter participado no programa, Bárbara Bandeira subiu ao palco do 'The Voice Kids' no último domingo, dia 28, para interpretar o tema 'One Night Only', de Jennifer Hudson. E, além da atuação, também o seu look continua a dar que falar.

Para a ocasião, a jovem artista escolheu um longo vestido branco, repleto de brilhantes, que a deixou deslumbrante aos olhos dos fãs.

Ao recordar o visual numa publicação realizada esta terça-feira, a cantora foi bastante elogiada. "Pareces uma noiva", escreveu uma seguidora. "Estás de arrasar", afirmou outra.

Veja abaixo o modelito que impressionou os internautas.

