Luís Borges usou esta quarta-feira as suas redes sociais para declarar publicamente o quanto o seu coração está apertado com as saudades que sente do namorado.

"Sinto a tua falta", escreveu o modelo na legenda de uma fotografia onde posa ao lado do amado.

Importa referir que, apesar de Luís não revelar publicamente o nome do namorado, é público que a sua cara-metade é um agente imobiliário espanhol. Facto que pode explicar a sua ausência.

